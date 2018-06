Els comerços hauran d'indicar l'origen dels productes frescos a partir de diumenge

L'1 de juliol entra en vigor la nova normativa alimentària per equiparar l'ordenament jurídic al marc comunitari europeu

Actualitzada 28/06/2018 a les 13:00

Redacció Andorra la Vella

La nova normativa alimentària acord al marc comunitari europeu entra en vigor diumenge, per la qual els comerços estan obligats a indicar la denominació d'origen, el llistat d'ingredients, la data de caducitat, la informació nutricional i les condicions de conservació dels productes, inclosos els càrnics i no envasats, en aquest últim cas la norma entrarà en vigor l'1 de gener de 2019. El nou reglament, aprovat l'any passat, preveia un termini d'adaptació general a la norma d'un any i mig per la seva aplicació. El reglament és d’aplicació a totes les empreses alimentàries radicades al país que importen i distribueixen, empreses que fabriquen i elaboren, establiments de venda al detall, els que ofereixen serveis de menjars preparats, cantines escolars i altres tipus d’establiments en els quals s’ofereixen serveis de restauració a col·lectivitats. Aquest reglament té com a objectiu principal contribuir a millorar i augmentar el nivell de protecció de la salut i recull en un únic text, la normativa referida a l’etiquetatge dels aliments que ja existia prèviament, per tal que els consumidors puguin decidir lliurement i amb suficient coneixement de causa, aquells aliments que desitgen adquirir i consumir.