El vet a les afiliacions a L'A, el detonant de l'adeu de Riberaygua

Assegura que a partir d’ara tindrà més llibertat per expressar les seves opinions fora del partit

L’exvicepresidenta de Liberals d’Andorra (L’A), França Riberaygua, va explicar ahir al Diari que va presentar la dimissió per les afiliacions al comitè escaldenc que van ser vetades per l’executiva. En aquest sentit, Riberaygua va dir que les persones que volien inscriure’s al partit eren “liberals” i estaven d’acord amb les “polítiques” del partit. “Hi ha coses que no les entenc”, va expressar. Sobre el seu posicionament respecte al pacte amb el PS, l’exvicepresidenta de Liberals va sostenir que “hi havia de tot entre aquestes persones”, i va afegir que “tampoc se’ls va demanar si eren contràries” a l’acord. En tot

#1 Bona senyal

(28/06/18 12:03)