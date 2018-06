Preocupació a SDP per l'augment de les desigualtats

Proposa fer una taula amb agents econòmics i socials per posar-hi remei

SDP denuncia que l’economia creix però només per a uns quants. “Els índexs de desigualtat no disminueixen, tot el contrari”, va destacar ahir el membre de la comissió de política nacional de la formació David Pérez. I és que el partit que encapçala l’excap de Govern Jaume Bartumeu veu amb molta preocupació els últims resultats del CRES del 2018 sobre la situació del país. Per això, proposa crear una taula amb agents econòmics i socials per implementar mesures que permetin “millorar els nivells de retribució de les treballadores i els treballadors”, va dir Bartumeu.

Pérez va sustentar el seu argumentari a