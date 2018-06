La bicicleta elèctrica s'activarà en deu dies

Els tècnics de Cicland n’explicaran el funcionament a les parròquies i després obriran el servei

Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides, entrarà en funcionament “en una setmana i mitja”, segons va dir ahir el responsable de l’empresa adjudicatària del servei, Miquel Àngel Armengol, “ja que fins aleshores ens desplaçarem a cada parròquia per explicar als interessats el funcionament i les tarifes, i tindran la possibilitat de fer-se clients”. Aquestes trobades es convocaran via xarxes socials. De moment ja hi ha 12 punts d’ancoratge instal·lats i entre avui i demà s’arribarà als 14 previstos per a la cinquantena de bicicletes que hi haurà, i que tindran una autonomia de 100 quilòmetres. Armengol va explicar

#3 Hipócrites.....!

(27/06/18 11:42)



#2 Quina vergonya

(27/06/18 10:51)



#1 Pijo-progres

(27/06/18 09:29)