El sector no turístic podrà treballar en festius "de manera excepcional"

Actualitzada 27/06/2018 a les 19:58

Redacció Andorra la Vella

El Consell de Ministres ha aprovat avui una modificació del calendari laboral de l'any 2018 per permetre el treball en dies festius en sectors no relacionats directament amb el turisme, segons ha informat el ministre Jordi Cinca en la roda de premsa posterior a la reunió. La modificació aprovada contempla el canvi a tots els dies festius nacionals i parroquials excepte el dia de Cap d'Any, el dia de la Constitució, la festivitat de Meritxell ni el dia de Nadal entre els dies festius amb possibilitat de treball, tal i com ocorreix al sector turístic. El canvi afecta les empreses dels rams de la construcció, les indústries, les oficines, establiments bancaris, perruqueries, transport i distribució de mercaderies i els serveis no relacionats directament amb el sector turístic. Les entitats hauran de tenir una autorització prèvia del ministeri competent de treball, per poder realitzar el canvi en el calendari laboral i haurà de ser "de caràcter excepcional". La modificació també preveu que per motius d'urgència la comunicació pugui ser posterior. En aquests casos els dies festius treballats s’han de compensar sempre segons el previst al decret. A més, s’estableix que els dies de festa s’han de traslladar a un dia diferent de la festa setmanal habitual de l’empleat.



Modificació de quotes pels extracomunitaris

D'una altra banda, el Consell de Ministres ha aprovat una modificació del reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer. La modificació té com a objectiu flexibilitzar els requisits per acreditar l’experiència en el cas dels extracomunitaris. Per això, es modifica el reglament de forma que per motius justificats es puguin admetre altres documents acreditatius de l’experiència professional requerida. Es manté, però, l’obligació d’aportar la documentació legalitzada o postil·lada quan el país formi part del Conveni de l’Haia.



Estudis a distància a La Comella

Els interns del centre penitenciari de La Comella podran estudiar a través de la Universitat Nacional d'Educació a Distancia (UNED). El conveni signat entre el ministeri d'Afers Socials i l'entitat educativa té com a objectiu incrementar el nivell formatiu dels reclusos i possibilitar el seu accés als estudis universitaris, segons s'ha informat a la roda de premsa.



