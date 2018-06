Demanen un any de presó per al causant d'un atropellament mortal a la Massana

L’acusat conduïa una furgoneta i va xocar contra una vianant, que va morir a causa de l’impacte

El ministeri fiscal demana un any de presó condicional per a un jove acusat d’homicidi imprudent. Els fets van passar el 6 de març del 2014 quan l’home, repartidor de mercaderies, es trobava descarregant material en un hotel als voltants del camí del Pou, a la Massana. L’acusat hauria realitzat una maniobra il·legal amb la furgoneta amb la finalitat d’accedir al carrer circulant uns deu metres marxa enrere. En el moment de realitzar aquesta maniobra, el jove hauria impactat contra una dona que estava travessant el car­rer per culpa de l’acumulació de neu que hi havia a la vorera. Les