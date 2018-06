Nova campanya de donació de sang els dies 3 i 4 de juliol

Sota el lema 'Dona el millor de tu dona sang', la Creu Roja espera superar les 250 donacions

Actualitzada 26/06/2018 a les 17:17

Redacció Andorra la Vella

La Creu Roja Andorrana organitza una nova campanya de donació de sang sota el lema 'Dona el millor de tu dona sang'. La donació tindrà lloc els dies 3 i 4 de juliol de les 11.00 a les 14.00 hores i de les 16.30 a les 21.30 hores a la sala del Prat del Roure. Durant les dues jornades s'esperen superar les 250 donacions, amb l'objectiu de poder augmentar aquesta xifra a final d'aquest any.

Els requisits per poder donar sang és tenir entre 18 i 65 anys i pesar més de 50 kg. La Creu Roja recomana menjar i hidratar-se bé abans de la donació. També és obligatori portar el carnet d'identitat.

Com cada any, la campanya comptarà amb la col·laboració de Govern, el SAAS, el comú d'Escaldes-Engordany i el Centre Comercial Andorrà.