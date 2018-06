La fiscalia acusa de corrupció el director del grup hoteler dels Cierco

Actualitzada 26/06/2018 a les 15:51

ELS ARGUMENTS DE LA DEFENSA

La defensa de l’acusat va demanar l’absolució de tots els càrrecs dels quals s’acusa el seu representat. El lletrat va al·legar que exercint de cònsol honorari “no es té cap mena de privilegi” i que des del primer moment el seu representat deixa clar que es reuneix amb el ministre a títol personal. L’advocat defensor va expressar que l’executiu no pot influir en un procés judicial i, per tant, s’estaria parlant d’una “temptativa inidònia”. Segons el representant legal del director del grup hoteler, “l’acusat parla d’abandó i no d’influir en el procés administratiu contra els Cierco”, i va afegir que E. A. va actuar “a títol personal”, per tant va argumentar que no se li pot aplicar cap dels càrrecs pels quals se l’ha imputat. En una darrera intervenció abans de la conclusió del judici, l’acusat va demanar disculpes a Gilbert Saboya assegurant que “no soc conscient d’haver comès cap delicte”, i afegint que es va dirigir al ministre amb “intenció de resoldre un conflicte”.

La fiscalia acusa el director del grup hoteler dels Cierco, E. A., d’un càrrec de corrupció de tipus agreujat i d’un altre de tràfic d’influències i en demana trenta mesos de presó condicional en considerar que pretenia influenciar el ministre Gilbert Saboya per tal que es retirés l’acusació contra els germans Cierco pel cas BPA. Els fets s’haurien produït el 25, 26 i 27 de juliol de l’any 2016. L’acusat, que a banda d’exercir com a director del grup hoteler dels germans Cierco exercia de cònsol honorífic de Suïssa al Principat, hauria contactat amb Saboya, que aleshores era ministre d’Afers Exteriors, per tal de trobar una “solució política” a tot l’assumpte de Banca Privada.E. A. s’hauria reunit a soles amb el ministre Saboya el 26 de juliol del 2016 després de posar data a una trobada amb ell. En aquesta reunió, l’empleat dels Cierco hauria manifestat la seva preocupació davant de la situació judicial que involucrava els seus caps i que, entre d’altres, generava incertesa als treballadors de l’empresa perquè tenien els comptes congelats. Segons l’acusat, per agendar aquesta trobada va trucar directament al mòbil personal de Saboya. “El truco al mòbil perquè demano una trobada a títol personal i en les reunions sempre hi ha algú del cos diplomàtic”, va dir. Durant la reunió, E. A. va posar de manifest el seu neguit i va proposar a Saboya que hi hagués alguna mena d’acord i que les dues parts, Govern i els germans Cierco, s’asseguessin a negociar.L’acusat va posar de manifest que sabia que els Cierco havien estat cridats a declarar i va afegir que “quan parlo amb el ministre entenc que parlarà amb el cap de Govern perquè hi pot haver una negociació i es pot canviar el full de ruta”, va manifestar. També va afegir que els Cierco haurien “rebut pressions per part de cossos polítics i policials estrangers perquè no revelessin informacions de les quals hi hauria proves”.L’empleat dels Cierco, que en tot moment va manifestar que actuava per compte propi, va argumentar que va mantenir la trobada sense el coneixement dels superiors i va dir que desconeixia el funcionament del procés judicial, “pensava que era Govern i no la fiscalia qui estava acusant els meus responsables”. Després de la trobada, aquell mateix dia 26, l’acusat va interpretar que Saboya traslladaria el neguit al cap de Govern per trobar una solució.A les 13.53 hores, l’empleat dels Cierco li va enviar un missatge a Saboya explicant-li que li proposaria un full de ruta a seguir i que “si em dones un bon input parlo amb els meus responsables”. Posteriorment, a les 14.45 hores, Saboya va rebre un segon missatge en què l’acusat explicava que el procés hauria de començar amb la desimputació dels germans i la suspensió de les seves declaracions, suposadament a canvi que aquests no organitzessin una roda de premsa per revelar informació que perjudicaria el país. A les 16.08 hores l’acusat va enviar un tercer missatge al ministre en què manifestava que s’hauria pogut ajornar la declaració dels Cierco. En aquest punt, E. A. va explicar que desconeixia que l’ajornament de les declaracions dels Cierco s’havia produït perquè aquests van canviar d’advocat aquell mateix dia.Finalment, a les 20.45 hores, l’acusat hauria enviat un darrer missatge a Saboya amb el text: “Primer round salvat”, amb referència al fet que s’havia posposat la declaració dels Cierco i, segons la seva versió, pensant que aquest fet s’havia produït per la intervenció del ministre. L’acusat va argumentar que quan va explicar tots els fets als seus responsables, el vespre d’aquell mateix dia 26, li van ordenar que deixés estar el tema i que no es tornés a posar en contacte amb Saboya.El ministre Saboya, que va declarar com a testimoni, va reconèixer la trobada amb l’acusat i va argumentar que en el transcurs de la reunió va manifestar en tot moment que es tractava d’un cas judicialitzat en què el Govern no podia intervenir. “Quan ens trobem ell m’explica que té indicis que poden suposar un dany per a Andorra”, va apuntar el ministre. Segons Saboya, en tot moment “vaig fer notar que hi ha separació de poders i que Govern no podia negociar”.Aquell mateix dia després de rebre els missatges amb el full de ruta de les 14.45 hores Saboya va posar en context de la trobada el cap de Govern i de manera conjunta van decidir avisar la fiscalia. El ministre va apuntar durant el testimoni que “el cap de Govern va reforçar la idea que havíem actuat de manera correcta en rebre el darrer missatge de ‘primer round superat’”, assegurant que “podia donar a entendre que s’havia actuat de manera imprudent”. El ministre Saboya, estava representat per Manuel Pujadas en l’acusació civil, i reclama una indemnització d’un euro pels danys i l’estrès ocasionats durant aquell dia sobre la seva persona.La fiscalia va argumentar que l’acusat tenia “prou bagatge i coneixements” per saber com funciona un procés judicial. En aquest sentit, el ministeri fiscal considera que l’acusat actuava en l’exercici de les seves funcions com a cònsol honorari de Suïssa per demanar una reunió amb el ministre i que el redactat dels missatges de text donen a entendre “coneixements judicials” i que es pretenia que “Govern pressionés l’autoritat judicial”. Per aquest motiu l’acusa de tràfic d’influències i de cor­rupció de tipus agreujat i en demana 30 mesos de presó condicional i la inhabilitació de 5 anys del càrrec de cònsol honorífic –aquest darrer fet ja no es produiria perquè l’acusat va renunciar al càrrec el desembre del 2017–.