El servei de bicicletes elèctriques s'estrena amb 14 parades per tot el país

La iniciativa sostenible, anomenada Cicland, es pot utilitzar les 24 hores del dia de dilluns a diumenge

Govern i comuns ha donat el tret de sortida a Cicland, el servei públic de bicicletes elèctriques compartides que permet als usuaris fer encàrrecs de manera ràpida contribuint amb el medi ambient a qualsevol de les parròquies. La iniciativa sostenible, que ha suposat un cost de 130.000 euros i està patrocinada per Crèdit Andorrà, compta amb 100 punts de càrrega elèctrica repartits en un total de 14 parades. Tot i que la majoria de punts es troben a la vall central, totes les parròquies compten amb aquest servei. Cicland es pot trobar amb 5 parades d'Andorra la Vella (Plaça de la Rotonda, Parc d'Enclar, Estació d'autobusos, Prat de la Creu amb Prada Casadet, i l'aparcament comunal de Meritxell), 4 a Escaldes-Engordany (Plaça Santa Anna, avinguda Fiter i Rosell, avinguda Fener amb carrer Unió, Passeig de l'Arnaldeta de Caboet), a la Plaça Carlemany a Canillo, a la Plaça dels Arínsols d'Encamp, a La Plaça de les Fontetes de la Massana, al Prat del Call a Ordino i a la Plaça Laurèdia de Sant Julià.

Les bicicletes es poden fer servir de dilluns a diumenge, les 24 hores del dia, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin. Per utilitzar-les només cal donar-se d'alta al aplicació mòbil i triar un tipus d'abonament. Els vehicles es poden desbloquejar a la parada utilitzant un codi QR que també permet geolocalitzar-les. Els abonaments es poden escollir en funció de l'ús que es vulgui fer, segons si es tracta d'un ús puntual (de 3 a 10 euros), si es prefereix un abonament per a 25 usos (preu fixe de 30 euros), o un abonament anyal de 76,5 euros.

