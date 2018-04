Encarant-se cap al futur

220 estudiants del Lycée participen en el 7è Fòrum dels oficis per informar-se sobre les professions a les quals es voldrien dedicar.

El Daniel té 14 anys i ja té clar que vol treballar en el món de la justícia. Li agradaria ser batlle. “Sempre m’ha fascinat, des de petit, i m’agrada”, explica. Ell és un dels 220 alumnes de 3ème que ahir van participar en el 7è Fòrum dels oficis que va organitzar el Lycée a l’hotel Holiday Inn. “Està bastant bé perquè et serveix per resoldre dubtes sobre feines que no has pogut anar a visitar. T’aclareixen les preguntes”, diu el Daniel, que va tenir l’ocasió de parlar amb representants del centre penitenciari i amb el fiscal adjunt Ivan Alís.

El