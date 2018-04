El 2017 hi va haver un total de 588 nadons en un exercici en què van perdre la vida 319 persones

Els naixements continuen a la baixa i el 2017 van registrar la pitjor xifra dels darrers 30 anys. Segons les dades que ahir va fer públiques el departament d’Estadística, l’any passat van néixer 588 infants a Andorra. S’ha d’anar fins al 1988 per trobar una xifra inferior de nadons, ja que aquell any van veure la llum 572. Del total d’infants nascuts l’any passat, un 7,3% menys que el 2016, 304 van ser nens i 288, nenes. Els 572 infants representen 7,8 naixements per cada 1.000 habitants (taxa de natalitat) –els càlculs es fan amb el cens estimat a final