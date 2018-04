El Govern i els comuns es reuneixen per vigilar els cabals dels rius

El punt màxim d'alçada del riu s'espera aquesta nit, per la previsió de tempesta, segons el servei metereològic

Actualitzada 27/04/2018 a les 18:28

Redacció Andorra la Vella

El Govern, els comuns s'han reunit aquest matí per definir protocols d'actuació front als cabals dels rius. El punt màxim de risc de desbordament s'espera aquesta nit, per la previsió de tempesta, segons ha informat Guillem Martí, representant del servei meteorològic. Tot i les previsions, les autoritats asseguren que no hi ha risc imminent de desborament i que en aquesta reunió s'han establert una prealerta amb actuacions d'observació i control. "El riu es troba en el seu cabdal màxim, respecte a les dades de l'any passat, però encara estem lluny del 18 de juny de 2013", ha assegurat el director tècnic del centre d'estudis de la neu i la muntanya, Ramon Copos. El Govern recorda que segueix el nivell 3 d'allaus i prega precaució si es surt a fer rutes per la muntanya aquest cap de setmana.

A la reunió han participat representants de Protecció Civil, Medi Ambient, l’Oficina del Canvi Climàtic, l’OBSA, la Unitat d’Aigües, el Servei Meteorològic, Urbanisme, COEX, Banders, Bombers, l’IEA i Protecció Civil dels diferents comuns. S’ha analitzat tant les reserves com l’estat de la neu a la muntanya, els cabals actuals, la previsió meteorològica i les imatges de satèl·lit de la neu a alta muntanya.