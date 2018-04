El remolc amb 12.000 litres de llet es va desprendre de la cabina i va causar danys materials

Un camió de mercaderies va perdre ahir el remolc i la càrrega en xocar contra un fanal a Sant Julià de Lòria. Els fets van tenir lloc pels volts de les nou del matí a la sortida de la rotonda de la depuradora laurediana, a la CG-1 en sentit nord, quan la caixa amb la càrrega del camió, per causes que encara es desconeixen, es va desprendre de la cabina, la part on hi ha el conductor, i va xocar contra un fanal. El remolc, que contenia 12.000 litres de llet, es va desprendre i va circular sense control fins

