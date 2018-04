Per primer cop la responsabilitat l’ostenta una persona aliena a la família propietària

MoraBanc va anunciar ahir el canvi en la presidència de l’entitat, pendent de la validació per part de l’INAF. Jordi Mora Magriñá deixa les funcions en arribar a l’edat de jubilació estatutària i el càrrec l’assumirà el fins ara conseller delegat de l’entitat Pedro González Grau, que esdevé “el primer president no familiar del grup bancari, fet que consolida la transició del grup cap a una major professionalització del govern corporatiu”, van destacar des de l’entitat. El mandat de González Grau passa específicament per impulsar el govern corporatiu, el creixement de les inversions fora d’Andorra i l’expansió internacional. Un segon