La desviació de Sant Julià costarà 8 milions i estarà al 2019

El ministre Jordi Torres assegura que les tasques s'enllestiran al desembre

La desviació de Sant Julià costarà 8 milions i s'acabarà al 2019 El ministre Torres visita les tasques de construcció de la desviació de Sant Julià Fernando Galindo

Actualitzada 26/04/2018 a les 19:25

El cost total de la desviació de Sant Julià serà de 8 milions d'euros i les obres s'enllestiran el desembre de 2019, segons ha assegurat el ministre d'Ordenament Territorial, Jordi Torres, a la visita d'avui a les tasques de remodelació de l'enllaç entre la CG1 i la CS de Fontaneda. Pel que fa a la inversió en cada projecte, la construcció del nou pont a l'altura del carrer Isidre Valls tindrà un cost d'1,8 milions d'euros, les obres de remodelació a la rotonda de la part baixa dels Fontanals tindrà un import de 2,7 milions i la construcció de la desviació amb vies de doble sentit, que passarà per l'antic càmping Huguet, costarà al voltant de 3,5 milions.

La construcció del pont d'Isidre Valls permetrà que la circulació en direcció a Espanya es faci per la desviació i que el trànsit d'accés a la parròquia es mantingui per l'actual CG-1 en el nucli urbà. En la primera fase de les obres, l'avinguda Francesc Cairat serà només per l'entrada de vehicles al nucli urbà i per al trànsit de pas en sentit cap a la resta del país, conservant les zones d'estacionament actuals. En la segona fase, es conservarà la mateixa disposició de carrils i es cobrirà el nou vial de la desviació en una longitud de 180 m, també es construirà una plaça de trobada de veïns situada al nivell superior. La darrera fase conclourà amb la construcció del túnel de Rocafort, a partir d'aquell moment la desviació passarà a ser de dues direccions.