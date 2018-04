L'administració amplia progressivament les gestions que es poden fer amb aquest sistema d’identificació

Actualitzada 26/04/2018 a les 18:01

Redacció

El sistema d’identificació en línia mitjançant certificat electrònic ja es pot fer servir per autenticar-se als webs de FEDA i Andorra Telecom, segons han explicat avui el secretari general del Govern, Jordi Casadevall, el director de Tecnologies de la Informació de FEDA, Daniel Fernández, i el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall.

Daniel Fernández ha explicat que el certificat electrònic permet accedir ja com a usuari al web de FEDA, associant el compte a l’NRT de cada ciutadà. A més, està previst que les factures enviades per FEDA per correu electrònic se signin amb certificat electrònic. Per la seva banda, el portaveu d’Andorra Telecom, Carles Casadevall, ha explicat que també s’han volgut sumar al projecte i n’ha destacat el mecanisme senzill que s’ha fet servir. Així, amb el certificat es poden consultar els consums i les factures en qualsevol moment igestionar les ofertes de telefonia mòbil.

Tot i que el certificat electrònic ja està en funcionament, les seves aplicacions s’han anat desenvolupant en els darrers mesos. Actualment, ja es poden fer tràmits com la declaració de l’IRPF, el dipòsit de comptes o el certificat d’habitabilitat.

En els propers mesos, l’accés a l’espai empresa i a l‘espai ciutadà del web www.etramits.ad també es podrà fer per aquesta via, i els tràmits disponibles s’aniran ampliant.