Els 33 nous policies s'integraran al juny i es destinaran a fer patrulles al carrer

El director del cos afirma que tots treballaran a l’àrea de seguretat ciutadana i de proximitat

L’any passat el ministeri d’Interior va obrir una convocatòria per cobrir trenta-tres places d’agent de policia per les necessitats de plantilla del cos. Des del novembre passat que els futurs agents es troben en període de formació, i si no hi ha canvi de plans juraran el càrrec el 15 de maig i al juny ja s’integraran dins la plantilla de la policia. El director del cos de seguretat, Jordi Moreno, va asse­nyalar que “el 99% aniran destinats a patrulles”, és a dir, a l’àrea de seguretat ciutadana i proximitat. Segons Moreno, el motiu “no és que sigui on hi