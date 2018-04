La diada universitària aplega 400 alumnes

L'UdA ha obert les portes als futurs estudiants en una jornada festiva per mostrar les possibilitats que ofereix estudiar-hi

Al voltant de 400 alumnes de primer de batxillerat dels tres sistemes educatius han participat avui en la XIV Diada Universitària, a la plaça de la Germandat a Sant Julià de Lòria. La jornada, organitzada per la Universitat d'Andorra (UdA) i el comú de Sant Julià de Lòria, té com a objectiu acostar als futurs estudiants la institució i "mostrar que per estudiar no cal marxar a fora", com ha assegurat el rector de l'UdA, Miquel Nicolau.

Cap a la una del migdia, un estudiant del batxèlor en informàtica ha presentat als alumnes de batxillerat les possibilitats que té estudiar a aquesta unversitat i seguidament han gaudit del ja tradicional monòleg científic a càrrec de la companyia The Big Van Theory. Després, tots plegats, han pogut gaudir d'una arrossada a la plaça, per tal d'agafar forces abans de seguir amb una sèrie de tallers de magmàtica, drons, infermeria i robòtica, per acostar l'oferta educativa de la universitat als alumnes. Molts dels alumnes que han participat en la jornada universitària han admés que prefereixen marxar fora del país a estudiar, encara que alguns d'ells tenen clar que la primera opció és fer-ho a la Universitat d'Andorra.