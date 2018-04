El Govern espera que l’enduriment per consumir a la via pública, que ara preveu una sanció de 30 euros, sigui una mesura dissuasiva

El Govern endurirà les sancions per fer botellón i per beure alcohol al carrer. El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va explicar ahir que es multarà amb 300 euros aquelles persones que consumeixin begudes alcohòliques a la via pública i als transports, és a dir, fora dels espais autoritzats com les ter­ras­ses o altres esdeveniments autoritzats, com ara els concerts. Aquest és un dels punts inclosos al projecte de llei de seguretat pública, que també preveu multar els locals d’oci que no vetllin pel descans dels veïns de la zona.

Fins ara, les sancions per consumir al carrer