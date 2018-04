Els sectors de la justícia i la seguretat són els que més interès han despertat en els joves

L'hotel Hotel Holiday Inn ha acollit aquest matí el setè Fòrum dels oficis, un espai de trobada entre 220 alumnes de tercer del Lycee Compte de Foix i 110 professionals, tant del sector públic com privat. Els estudiants, de quinze anys, han pogut entrevistar-se amb els professionals i resoldre els seus dubtes sobre aquells treballs que els agradaria desenvolupar en el futur. Els sectors de la justícia i la seguretat han estat els que més interès han despertat en el jovent, Advocats, membres de policia, bombers i banders han explicat els requisits d'entrada a aquestes professions i com és el seu dia a dia. Els alumnes també han tingut l'oportunitat de conèixer al fiscal adjunt, Ivan Alís, qui ha destacat l'a curiostat dels joves per professions del món jurídic. La conciliació familiar, els salaris i la igualtat a l'hora d'accedir a un lloc de feina han estat algunes de les principals preocupacions dels participants.