Acció Feminista vol mig any de baixa tant de maternitat com de paternitat

El col·lectiu defensa que els càrrecs directius siguin paritaris i que els salaris siguin públics

Acció Feminista ha presentat un recull de mesures adreçades a combatre la desigualtat ara que la proposició de llei del Codi de relacions laborals està a tràmit parlamentari. Un text que tot i que pretenia avançar en la igualtat de gènere al món laboral el col·lectiu considera que s’ha quedat molt curt. És per això que proposa, per exemple, que la baixa per tenir un fill sigui de sis mesos tant per a dones com per homes i que els càrrecs directius siguin paritaris en les empreses grans i a totes les públiques i parapúbliques.

També aposten perquè els salaris de

#2 anna

(26/04/18 08:08)



#1 Carles Campolongo

(26/04/18 07:15)