Un error en el prospecte atura temporalment la venda del medicament infantil Dalsy

Les farmàcies no tenen Dalsy. La raó és l’error detectat en un prospecte de sis lots del recipient de 20 mg/ml suspensió oral abans de la seva comercialització, en concret l’omissió d’una paraula, fet que ha provocat que se n’aturi temporalment la comercialització. La falta de subministrament del popular fàrmac infantil afecta fa alguns dies tant les farmàcies del país com les d’Espanya, d’on arriben bona part dels medicaments comercialitzats a Andor­ra. Des del Col·legi de Farmacèutics recorden, però, que hi ha un grapat de genèrics amb la mateixa funcionalitat. Una informació que també destacaven ahir des del ministeri de