El remolc amb la càrrega d'un camió xoca contra un fanal a Sant Julià

El sinistre s'ha produït en desenganxar-se la cabina del vehicle de gran tonatge de la caixa que ha sortit al marge de la via i ha vessat part de la càrrega

Actualitzada 25/04/2018 a les 15:07

Redacció Andorra la Vella

La caixa d'un camió de gran tonatge ha impactat aquest matí contra un fanal a la sortida de la rotonda de la depuradora de Sant Julià en direcció a la capital quan s'ha desenganxat la cabina del remolc sense que s'hagi registrat cap ferit. La part de la càrrega del vehicle ha quedat sense control i ha xocat al marge de la via provocant la pèrdua de part dels 12.000 llitres de llet que transportava. L'accident ha fet necessària la intervenció del cos d bombers que s'ha desplaçat al lloc dels fets amb deu agents i quatre vehicles per netejar la benzina que s'ha vessat amb l'impacte.

El sinistre s'hauria produït en fallar el mecanisme de la cinquena roda que és on s'uneixen la cabina i el remolc, segons ha pogut saber el Diari. El personal de l'empresa propietària del camió amb una grua de gran tonatge han retirat el vehicle i no s'han registrat retencions ja que és un zona amb quatre carrils i s'ha habilitat un dels carrils de baixada per transitar en direcció a Sant Julià.