Nova marxa popular de l'Associació Marc G.G.

Actualitzada 25/04/2018 a les 06:49

Redacció Andorra la Vella

L’Associació Marc G.G, una entitat d’ajuda mútua per a pares que han perdut un fill i per a persones que han sofert una pèrdua, organitza el dia 6 de maig una nova edició de la marxa popular que es farà a la parròquia d’Escaldes-Engordany. La marxa, que tindrà un recorregut de dos quilòmetres, començarà a dos quarts d’onze del matí i la sortida i arribada tindran lloc al Prat del Roure. Poden participar-hi nens i gent gran. L’objectiu de l’associació és organitzar aquesta activitat per donar-se a conèixer com a entitat.