Propietaris i comerciants, que van viure els fets amb perplexitat, estan pendents de saber les repercussions per la fuita d’aigua

Els comerciants de l’avinguda Meritxell afectats per la fuita d’aigua de dilluns van recuperar ahir la normalitat. Després d’una jornada de trasbals, la rebentada de la canonada i les espectaculars imatges que va deixar eren encara ahir motiu de conversa entre veïns i venedors, que van encaixar els fets amb perplexitat i amb certa resignació.

Laura Villasevil, propietària d’un dels edificis afectats, explicava que va viure els fets amb “sorpresa” i que ahir era el leitmotiv de les converses del barri, “més per anècdota que per una altra cosa”. Relata que l’aigua va entrar a tres magatzems i que va malmetre