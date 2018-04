L'acte ha comptat amb la participació de la subsíndica general Mònica Bonell i els consellers generals Carles Enseñat, Carles Naudi i Pere López

Formalització del Grup d'Amistat del Parlament Europeu amb Andorra Delegació del Consell General amb els parlamentaris de la cambra europea. CONSELL GENERAL

Actualitzada 25/04/2018 a les 12:15

Redacció Andorra la Vella

Una delegació del Consell General s'ha desplaçat a Brussel·les per formalitzar el grup d'amistat amb els parlamentaris de la cambra europea. El Parlament Europeu ha acollit l'acte que ha comptat amb la participació de la subsíndica general Mònica Bonell i els consellers generals de la Comissió Legislativa de Política Exterior Carles Enseñat, Carles Naudi i Pere López. El Grup d'Amistat Parlament Europeu-Andorra està presidit per l'eurodiputat espanyol Santiago Fisas i la vicepresidència recau en l'eurodiputat francès Éric Andrieu. Altres eurodiputats que han participat en l'acte de formalització han estat Hans van Baalen, membre del Grup de l'Aliança dels Demòcrates i Liberals per Europa i Juan Fernando López Aguilar, membre del Grup d'Aliança Progressista de Socialistes i Demòcrates al Parlament Europeu.

El Consell General ha convidat als eurodiputats a visitar el Principat el proper mes d'octubre. Tots els consellers generals que integren la Comissió Legislativa de Política Exterior formaran part del Grup d'Amistat amb el Parlament Europeu.