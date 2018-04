El nou col·lectiu de monitors espera un nou règim de festius al desembre

Insisteixen que el dia de festa setmanal obligatori no respon a les seves especificitats

“El que busquem nosaltres és que no estiguis obligat a fer festa quan hi ha feina i que en puguis fer quan no n’hi ha.” El president de la nova associació de monitors d’esquí, la recuperada Associació de Professionals de l’Esquí i Disciplines Associades, Manel Arajol, confia que per a la propera temporada la situació laboral del col·lectiu s’hagi resolt i que s’elimini l’obligatorietat del festiu setmanal. La voluntat és pactar un conveni col·lectiu amb Ski Andorra i que les especificitats de la feina estiguin contemplades al nou Codi de relacions laborals. “Pels contactes que tenim amb les estacions, de