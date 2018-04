El projecte de llei de seguretat pública recull la instal·lació de sistemes de videovigilància per part de l'administració

Actualitzada 25/04/2018 a les 20:11

Redacció Andorra la Vella

El Govern regula el dret a manifestació i endureix les sancions al 'botellón', al projecte de llei de seguretat pública aprovat al Consell de Ministres d'avui. El text també recull la regulació de la videovigilància, que l'administració podrà instal·lar per seguretat a zones determinades. La nova llei estipula que el dret de manifestació requerirà comunicació prèvia a l'administració amb una antelació d'entre vuit i quaranta-cinc dies, o bé, de dos dies hàbils per causes extraordinàries. Pel que fa a l'ordre públic, el consum de begudes alcohòliques en espais no autoritzats es sanciona amb multes de 300 euros i la possessió o consum de drogues en espais públics tindrà una sanció de 500 euros. Respecte a la videovigilància d'espais, el text recull que l'administració pública podrà col·locar sistemes amb finalitats de seguretat, sempre que es respectin els drets individuals dels ciutadans.

El consell de ministres també ha aprovat la regulació dels apartaments turístics. El text condiciona que les empreses sota la inscripció d'habitatge d'ús turístic (HUT) hauran d'adaptar les instal·lacions a les persones de mobilitat reduïda i les entitats amb cinc o més apartaments hauran de tenir una oficina d'atenció al públic vuit hores al dia. També estipula una classificació per estrelles, voluntària per als propietaris dels habitatges. Una vegada entri en vigor el text els apartaments per vacances disposaran d'un any per regular la seva situació i registrar-se com a HUT. El ministre de Turisme, Francesc Camp, ha assegurat que la regulació del sector equipararà els habitatges d'ús turístic, "pel que fa a drets i deures", a la resta de sector d'allotjament turístic i que això "ha de tenir un efecte aturador en el creixement dels darrers cinc anys, equilibrant l'oferta de llits del país".