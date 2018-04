Acció feminista denuncia que el nou codi laboral "no suma" en igualtat

L'organització demana que el text dels demòcrates inclogui mesures per la conciliació laboral i familiar

Acció Feminista Andorra ha denunciat, en un comunicat, que el nou codi laboral presentat pel grup demòcrata "no suma en igualtat". L'organització ha demanat que el text dels demòcrates inclogui mesures per la conciliació laboral i familiar, com la baixa de maternitat i paternitat de sis mesos obligatòria. L'organisme feminista ha assegurat que el nou text "contrasta negativament amb la lluita prioritària per la igualtat del Partit Demòcrata". Acció Feminista també ha apuntat que el nou text reflecteixi una reducció de la jornada de treball diària, amb una disminució proporcional del salari, pels treballadors amb fills menors de dotze anys o per tenir a càrrec seu una persona amb discapacitat. L'organització considera que aquestes mesures són "bàsiques per al desenvolupament harmònic" de la societat, per tal que la cura dels infants sigui "una tasca compartida i que no repercuti de manera negativa en el desenvolupament professional de les dones".