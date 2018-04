El conseller independent de la Massana, Carles Naudi, va alertar ahir de l’“extremadament baixa” seguretat de diferents dominis i adreces d’internet de titularitat pública, “alguns d’ells on s’introdueixen dades sensibles dels ciutadans”. Per això, “immersos en el procés de signatura digital per part del Govern”, Naudi va demanar a l’executiu un informe dels diferents protocols de seguretat d’aquests webs públics.