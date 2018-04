La qualitat acústica d'Andorra millora al 2017

Els registres dels nivells de qualitat sonora són els millors, després dels registrats l'any 2014

Els resultats dels controls de la qualitat acústica d'Andorra milloren al 2017, segons l'informe que ha publicat el Departament de Medi Ambient i Sostenibilitat. Els registres dels nivells de qualitat sonora són els millors després dels de l'any 2014, on el 88% de les estacions de la xarxa de control compleixen els objectius de qualitat fixats en el cadastre sonor. El departament afirma que la tendència des de l'any 2009 és de millora en els nivells de compliment. Medi Ambient ha explicat que l'increment de vehicles elèctrics ha contribuït a la millora dels nivells acústics en l'entramat urbà i atribueix al pla 'Engega' una causalitat directa.

El departament també ha explicat que les casuístiques típiques que afecten negativament a la qualitat acústica són principalment el trànsit de vehicles de motor, les obres a la via pública i la incidència puntual d'esdeveniments multitudinaris a l'aire lliure. Medi Ambient també atribueix a elements de l'entorn natural al teixtit urbà a augmentar de forma estacional la remor de fons, com és el cas de les crescudes del cabal dels rius.

