La policia deté una parella que va acabar a cops una discussió al carrer

Els agents van arrestar un altre home per haver agredit i lesionat la seva dona a la Massana

La policia va detenir diumenge tres persones per violència domèstica en dues agressions que van implicar dos homes i una dona. En el primer cas es van arrestar un home i una dona de 25 i 19 anys respectivament després de barallar-se verbalment i físicament al mig del carrer, a Andorra la Vella. Els fets van tenir lloc pels volts de les sis del matí quan l’home, resident, i la dona, no resident, es van agredir físicament després de mantenir, segons va detallar ahir la policia, “una acalorada discussió de parella” a la via pública.

La segona agressió es va produir