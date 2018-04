La contractació de temporers creix un 8,2% aquest hivern

Es van fer 4.280 permisos, 323 treballadors més que la temporada anterior

Fins el 18 d’abril es van tramitar 4.280 autoritzacions de treball per a temporers el que suposa un increment d’un 8,2% respecte el mateix període de l’any passat quan hi va haver 3.957 permisos, 323 menys, segons va fer públic ahir el Departament d’Estadística. Així, es van concedir 2.106 llocs de treball per a persones de la Unió Europea i 2.174 permisos per a persones procedents d’altres països.

Aquesta dinàmica s’explica per l’increment de permisos a extracomunitaris, amb un 31,4%, 520 llocs de treball més, respecte el mateix període de l’any passat. En canvi hi ha una davallada del 8,6% quant