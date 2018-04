La CASS redueix un 20% la morositat durant el 2017

La parapública ha rebut 364 recursos d'assegurats per discrepàncies amb les decisions, dels quals 41 han acabat en una demanda a la Batllia

La CASS va registrar 1.455 expedients de morositat al llarg de l'any passat, un 20% per sota de les xifres del 2016, segons ha informat la parapública després de la reunió del consell d'administració que s'ha celebrar avui. La Seguretat Social ha fet públiques les dades de l'activitat de control administratiu entre les quals s'esmenta que al 2017 es van realitzar 153 controls domiciliaris a assegurats amb incapacitat temporal i es van incoar 876 expedients dels quals 111 ha comportat una sanció i 765 s'han concretat en un advertiment.

Pel que fa a l'activitat del gabinet jurídic, la CASS ha informat que han arribat 364 recursos al consell d'administració, entre els que hi havia 217 recursos mèdics i 47 d'aquests han estat objecte d'un peritatge mèdic extern. En 37 dels casos el peritatge ha coincidit amb el de la Seguretat Social, mentre que en quatre casos hi ha divergències parcials i en set casos la discrepància és total. Un total de 41 recursos han acabat en una demanda a la Batllia "i s'han instat querelles penals contra empresaris que no han ingressat a la seguretat social les aportacions de cotització de la part aasalariada dels treballadors", s'indica en el comunicat.

El consell d'administració ha decidit a més incloure entre els medicaments amb cobertura Marivet per tractar l'hepatitis C. I es destaca que s'ha acceptat aquest fàrmac "perque presenta una sèrie d'avantatges sobre els medicaments actuals disponibles i que el seu cost és un 70% inferior al del tractament complet anterior". També s'ha decidit incorporar els sistemes de perfusió contínua d'insulina i de monitorització de la flicèmia en pacients amb diabetes tipus I.