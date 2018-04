Govern sanciona vint restaurants i hotels per no fer recollida selectiva

El reciclatge urbà d’envasos creix un 6,2% i el de vidre un 2,4% durant l’any 2017

La campanya d’inspeccions al sector de l’hoteleria i la restauració que Govern ha dut a terme en col·laboració amb els comuns des del juny de l’any passat fins aquest mes d’abril ha donat com a resultat l’obertura de vint expedients sancionadors a diferents establiments del Principat perquè no feien de manera correcta la recollida de paper i cartó, envasos i vidre, tal com estableix la normativa. Així ho va explicar ahir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Sílvia Calvó, després de la reunió de la comissió nacional de residus en què es va fer públic el balanç del