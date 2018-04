El projecte servirà per unificar l'accés als serveis i tenir un sistema de pagament centralitzat

Govern, comuns i FEDA crearan una plataforma de mobilitat sostenible

El cap de Govern, els cònsols i el director general de FEDA han signat avui un conveni per crear una plataforma integrada de mobilitat multimodal per fomentar un sistema fàcil, eficient i sostenible. La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha explicat que el nou model té origen en el llibre blanc de l'energia, on ja es va detectar la necessitat de transformar la mobilitat basada en combustibles fòssils i de manera individualitzada per una altra que fomentés el transport públic i multimodal amb menys emissions.

El conveni preveu que FEDA liciti un concurs per a la creació de la plataforma que inclourà la xarxa de carregadors elèctrics, el servei de bicicleta elèctrica compartida, el serve públic d'autobús i els aparcaments comunals i privats. Es podrà accedir de manera unificada a tots els serveis, hi haurà un sistema de pagament centralitzat i es podrà disposar d'informació en temps real de l'hora de pas dels autobusos, d'on hi ha bicicletes i carregadors disponibles i places lliures d'aparcament. Tots els serveis es donaran mitjançant una aplicació mòbil i la plataforma servirà a les administracions i a les empreses implicades per obtenir informació i millorar les estratègies de mobilitat.