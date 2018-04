Satisfacció general en una jornada on destaquen els autors del país, amb Ludmilla Lacueva i ‘Fogons de salut’ liderant les vendes

Un altre Sant Jordi que arriba i se’n va. Aquest sembla deixar satisfet tothom: els llibreters, encantats amb la parròquia arreplegada; els floristes, contents amb les vendes de roses –la tradicional, la vermella, guanyant per punts la groga i reivindicativa–; els escriptors, feliços en funció del nombre d’exemplars venuts; el públic, somrient amb la jornada que treu de la rutina i els polítics patris, fent l’habitual paseíllo per les parades que ha d’escenificar l’extensió i profunditat del seu interès per la cultura. Un festiu dia de la marmota en què van canviant detalls com el dels títols més venuts: enguany