Els monitors proposen acords puntuals amb les estacions si no hi ha conveni col·lectiu

L’Associació Andorrana de monitors d’Esquí (AAME) proposarà acords puntuals amb les escoles si la temporada vinent tampoc s’arriba a un acord pel conveni col·lectiu amb AndorraSki. Ho va explicar ahir el tresorer de l’entitat, Remy Guasch, poc abans d’iniciar l’assemblea extraordinària per acabar de votar els punts que no es van poder tancar en l’última trobada. “Individualment amb cada estació o amb cada sector potser sí que arribarem a acords”, va explicar.

Remy va subratllar que la voluntat de l’AAME és arribar a un acord de cara la temporada vinent però “si les empreses es continuen tancant en banda per no