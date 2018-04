Canvi a la Llei de violència de gènere per deixar clar que és contra les dones

El ministre d’Afers Socials, Justícia i Interior, Xavier Espot, va reconèixer ahir que la Llei de violència de gènere i violència domèstica del 2015 no va acabar de recollir d’una forma prou precisa que la violència de gènere només la pot exercir un home contra una dona, tal com estableix el conveni d’Istanbul. Per aquest motiu va anunciar una modificació del text, que es farà a través de la Llei d’igualtat i no discriminació que es vol entrar a tràmit en breu. Espot va manifestar que “una dona pot exercir violència sobre un home, però aquesta no té un fonament