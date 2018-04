“No hi ha un perfil únic de maltractador, qualsevol ho pot ser”

Destaca que per comabtre la violència caldria una formació obligatòria a les escoles

La setmana passada Xavier Juncosa va impartir una formació especialitzada en violència de gènere al cos de justícia centrada en les declaracions de les víctimes com a prova de càrrega. Aquesta formació s’emmarca en la llei per a l’erradicació de la violència de gènere.



A qui va dirigida aquesta formació i en què consisteix?

Són quatre hores de formació que van dirigides a magistrats, fiscals i jutges. Concretament parlo de casos judicials on hi ha hagut denúncies però sense evidències, és a dir, quan és la paraula de l’un sobre la de l’altre. Però ens centrem en la credibilitat del testimoni fent