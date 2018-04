Llibres i roses omplen els carrers

La plaça del Poble de la capital i la plaça Coprínceps d'Escaldes son el centre neuràlgic de la celebració

Actualitzada 23/04/2018 a les 13:54

Redacció Andorra la Vella

Els alumnes dels centres escolars que venen roses pel carrer han sigut els primers a donar color a la tradicional celebració de Sant Jordi que des del migdia ha agafat protagonisme a Andorra la Vella amb l'obertura de les parades i la presència d'escriptors per signar les novetats editorials. Els actes de la diada del llibre i la rosa han començat amb la presentació a la Biblioteca Nacional del conte El tresor de la Maria, adaptació de la llegenda de la dama blanca d'Auvinyà, que servirà als escolars per treballar els estereotips de gèners i coresponsabilitat domèstica.

A l'ambaixada espanyola s'ha celebrat Sant Jordi amb la quarta lectura pública d''El Quixot' de Miguel de Cervantes i, per segon any, la també lectura pública de 'Tirant lo Blanc' de Joanot Martorell. La lectura ha començat a les 10.30 hores i l'ha encetat l'ambaixador Manuel Montobbio.

La jornada tindrà més protagonisme a la tarda a la plaça Coprínceps a Escaldes, on hi seran els autors per firmar llibres, on al matí hi ha hagut tallers per als infants que es repetiran a la tarda. També hi ha fira de Sant Jordi a Sant Julià amb contacontes i tallers infantils a la tarda.