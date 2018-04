La recollida selectiva d'envasos augmenta un 6,2%

El Principat ha generat 125.500 tones de residus i se n'han importat 2.967 tones des de la Cerdanya

Actualitzada 23/04/2018 a les 17:59

Redacció Andorra la Vella

La recollida de residus va arribar a 150.000 tones l'any passat, amb un augment de la de vidre en un 6,2%, d'un 2,4% en el cas dels envasos i una baixada del cartró i paper del 2,7% que es vincula a la digitalització de la informació, segons el balanç fet públic per Medi Ambient. El 30% dels residus s'han gestionat al país i el 70% del material s'ha exportat i s'han tractat 2.967 tones de deixalles domèstiques importades des de la Cerdanya al centre de tractament de residus.

La ministra de Medi Ambient, Sílvia Calvó, ha destacat la importància de les campanyes de sensibilització i les inspeccions als grans productors per fomentar el reciclatge, que reflecteixen indicadors com la recollida selectiva d'envasos. Les dades mostren que l'augment més important d'aquest material ha coincidit amb l'inici de la campanya de controls a l'hoteleria i amb la de sensibilització als mitjans de comunicació. Calvó ha remarcat que les accions per sensibilitzar la ciutadania es repetiran i es vol arribar amb el porta a porta a 7.250 llars i 250 punts per incrementar la recollida i millorar la qualitat de la selecció. Els informadors visitaran totes les parròquies entre el 16 d'abril i el 31 de juliol i en cada casa s'obsequiarà amb una bossa per a reciclatge i es lliurarà un tríptic informatiu.