La policia deté tres persones per violència domèstica

Els agents també van arrestar un home per superar la taxa d'alcoholèmia i donar positiu en cànnabis

Actualitzada 23/04/2018 a les 13:07

Redacció Andorra la Vella

La policia va detenir ahir un jove de 25 anys i una dona de 19 anys acusats d'un delicte contra la integritat física en l'àmbit domèstic. La parella va tenir una forta discussió a la via pública i es van agredir mútuament, segons el balanç setmanal d'intervencions. També van detenir un jove resident temporal a La Massana pel mateix delicte. L'acusat hauria agredit i causat lesions a la seva parella després d'una discussió.

Els agents van arrestar un home de 42 anys amb una taxa de 2,18 grams per litre de sang i a un home resident de 29 anys per donar positiu per alcohol amb una taxa de 2,60 g/l i també en cànnabis. El detingut va patir un accident i va resultar ferit.

Pel que fa als delictes contra la salut pública, la policia va detenir dos joves a la frontera del riu Runer que accedien al Principat en un turisme particular. Un d'ells per possessió de 0,7 grams d'speed i 6,7 grams d'haixix. L'altre va ser interceptat amb 2 grams d'speed, 4,6 grams d'haixix i 60,7 grams de bolets al·lucinògens.