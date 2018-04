La marató de sang tanca la quarta edició amb 483 donants

A la jornada solidària van participar cinquanta persones més que l'any anterior

Donants solidaris Les donacions de sang es van fer a la sala Àgora del comú de la capital.

La quarta marató de donants de sang assoleix 483 donacions, el 26,5% de les quals foren de nous donants. A la jornada solidària, organitzada per la Creu Roja Andorrana i el Banc de Sang i Teixits de Catalunya, van participar cinquanta persones més que l'any passat, durant les 12 hores ininterrompudes de donacions.

El director general de l'entitat andorrana, Jordi Llansó, ha afirmat en un comunicat que una "vegada més la població andorrana va respondre molt bé a la crida, fet que valorem especialment en la mobilització de nous donants. La por de les agulles a poc a poc desapareix i la donació, amb tot el que representa, agafa més protagonisme". En aquest sentit, l'entitat agraeix la participació de tots els donants, nous i repetidors, ja que "sense ells jornades com aquesta no tindrien raó de ser", ha assegurat Llansó.