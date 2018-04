Els comuns realitzen controls i tractaments per reduir l'afectació de la processionària

Les set corporacions treballen conjuntament realitzant controls i tractaments per tal que l'afectació d'aquest insecte a la població sigui menor

Els comuns llancen una campanya de sensibilització sobre la processionària Els pèls urticants de les erugues poden entrar en contacte amb persones o animals COMÚ DE LA MASSANA

Actualitzada 23/04/2018 a les 12:29

Redacció Andorra la Vella

Els comuns han editat un tríptic per informar la població sobre l'afectació de l'eruga de la processionària del pi tant en persones com en animals. Coincidint amb l'època d'aparició d'aquest insecte, les set corporacions treballen conjuntament en la gestió forestal i realitzen controls i tractaments per tal que l'afectació de la processionària a la població sigui menor.

L'època de màxim risc sempre és a la primavera, ja que és quan l'eruga baixa dels arbres, abans de convertir-se en papallona. Els seus pèls urticants s'alliberen a l'atmosfera quan es mouen i poden entrar en contacte amb persones o animals, causant irritació a la pell i als ulls i urticària. En aquest cas, és important acudir ràpidament al metge o veterinari per evitar possibles complicacions.

Els gossos i altres animals de companyia es troben en perill i cal estar alerta, ja que en cas que ingereixin o ensumin les erugues, podria provocar-los fins i tot la mort. Una de les recomanacions principals és evitar apropar-se a les zones boscoses amb pins afectats, sobretot en els dies de molt vent.