El Govern modifica la llei de violència de gènere per especificar que és envers la dona

El ministre Espot espera que la llei d'igualtat i no discriminació s'enllesti en un mes, per poder aprovar-la durant aquesta legislatura

Actualitzada 23/04/2018 a les 12:41

Redacció / Agències Andorra la Vella

El ministre d'Afers Socials i Justícia, Xavier Espot, ha anunciat que es modificarà la llei de violència gènere, per especificar que és envers la dona, d'acord amb el conveni d'Istanbul. Aquest canvi al text es farà a través de la futura llei d'igualtat i no discriminació, que modificarà la llei aprovada el 2015. Espot ha especificat que "una dona pot exercir violència sobre un home, però aquesta no té un fonament de desigualtat de gènere", de manera que ha reconegut que "la llei mereix una major precisió i és per aquest motiu que s'impulsarà la modificació".

Pel que fa als protocols que emanen d'aquesta legislació, Espot ha indicat que alguns ja s'estan aplicant i que el del Servei d'Urgències està en la seva fase final, quan estiguin tots signats s'elaborarà una guia de col·laboració que aprovarà la comissió nacional de prevenció de la violència de gènere i domèstica.

Pel que fa a la llei d'igualtat i no discriminació, Espot ha afirmat que el seu redactat "està en la seva recta final" i que en un mes es presentarà a la comissió legislativa d'Afers Socials, per entrar-la a tràmit parlamentari i poder aprovar-la durant aquesta legislatura.