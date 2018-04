Actualitzada 23/04/2018 a les 06:54

El PS denuncia que el Govern ha entrat a tràmit parlamentari de manera “incompleta” la modificació de la Llei de la Funció Pública. En un comunicat, la formació considera que l’executiu no ha adjuntat alguns informes que són “preceptius” per poder tramitar el text de manera “correcta”. Per això, el PS ha tramès una pregunta que el Govern haurà de respondre oralment al ple de control previst al Consell General el pròxim 3 de maig.