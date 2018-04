El Comitè de bioètica diu que el dipòsit personal d’una mostra per a ús propi ha d’incloure la utilització per part de tercer

El Comitè Nacional de Bioètica (CNBA) és partidari que el model de gestió d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang a Andorra doni cobertura als bancs privats de cèl·lules i teixits per a trasplantaments i als de cordons umbilicals per a l’ús terapèutic de les mostres biològiques sempre que s’asseguri de manera “inequívoca” la seva funció pública i solidària amb el màxim aprofitament per a tercers. Ho indica en un document titulat Consideracions sobre alguns aspectes relacionats amb el model de gestió d’òrgans, cèl·lules, teixits i sang a Andorra elaborat per aquest ens consultiu independent en matèria d’ètica i bioètica que té