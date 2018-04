El nombre d’actes per consulta va ser de 171.451, un 3% menys que el 2016

En ple procés per implantar el metge referent, les dades de la Caixa Andorrana de la Seguretat Social a propòsit de l’activitat sanitària del 2017 evidencien un lleuger retrocés de les visites a l’especialista, mentre que han crescut, també de manera moderada, les consultes als capçalera. Després d’haver arribat als 176.541 actes de consulta l’any 2016, la xifra d’activitat dels especialistes s’ha rebaixat fins a les 171.451 el 2017. Una quantitat, però, que continua per sobre de la registrada dos anys abans, el 2015, quan van sumar 167.374 actes. Quant als capçalera, que volen ser reforçats com a porta d’entrada