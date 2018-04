Feia surf a la Canaleta quan va col·lidir amb la moto de neu d’un operari de canons de l’estació

La sala civil del Tribunal Superior ha desestimat el recurs presentat per Secnoa, la societat que gestiona l’estació d’Ordino Arcalís, contra l’aute de la Batllia que la condemna a pagar 65.562 euros a un treballador que va patir un accident a la pista La Canaleta el 2 de desembre del 2010. L’home es trobava practicant surf de neu a la pista quan a l’altura de les balises 3 i 4, lloc on es troba un canvi de rasant, va efectuar un salt i en el moment de recepcionar-lo va topar de cara contra una motocicleta conduïda per un treballador de